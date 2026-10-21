Про це глава держави заявив у коментарі польському агентству PAP.

Чому Зеленський вирушає до України, не чекаючи на Віткоффа?

Подробиці перемовин спецпредставника США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі прийматиме прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере в аеропорту Гардермуен.

За словами українського лідера після зустрічі з головою норвезького парламенту Масудом Гараххані, Київ триматиме постійний контакт із європейськими партнерами.

Я не чекаю на Віткоффа в Осло. Нам треба діяти далі. Мусимо повертатися до України. Побачимо, які будуть результати. Йонас має зустрітися з американським спецпредставником. Ми на постійному зв'язку,

– зазначив Зеленський.

Раніше глава уряду Норвегії підтвердив, що після відвідин Росії представник Білого дому знову зробить зупинку в Осло.

Метою поїздки Віткоффа до Санкт-Петербурга стало представлення напрацьованих пропозицій, які стосуються безпекових гарантій для України та майбутніх взаємин із НАТО.

Пропозиції партнерів та ініціатива тристоронньої зустрічі

Напередодні в норвезькій столиці відбувся раунд перемовин за участі українського президента, Стіва Віткоффа, очільника норвезького уряду Йонаса Гара Стере та президента Фінляндії Александра Стубба. До консультацій онлайн також долучався Джаред Кушнер, щоб узгодити параметри подальшого плану.

Зеленський також запропонував організувати зустріч лідерів України, США та Росії. Такий формат покликаний знайти спільні рішення щодо найбільш суперечливих питань майбутнього миру, які потребують прямого діалогу керівників держав.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, під час попередніх зустрічей сторони напрацьовували базові передумови для завершення війни. Попри те, що Москва відмовилася від взаємного припинення ударів по критичних об'єктах енергетики, робота над формуванням робочих рішень разом із міжнародними партнерами триває.