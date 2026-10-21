Об этом глава государства заявил в комментарии польскому агентству PAP.

Почему Зеленский отправляется в Украину, не дожидаясь Виткоффа?

Подробности переговоров специального представителя США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге будет принимать премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в аэропорту Гардермуэн.

По словам украинского лидера, после встречи с председателем норвежского парламента Масудом Гараххани Киев будет поддерживать постоянный контакт с европейскими партнерами.

Я не жду Виткоффа в Осло. Нам нужно действовать дальше. Мы должны возвращаться в Украину. Посмотрим, какими будут результаты. Йонас должен встретиться с американским спецпредставителем. Мы на постоянной связи,

– отметил Зеленский.

Ранее глава правительства Норвегии подтвердил, что после визита в Россию представитель Белого дома вновь сделает остановку в Осло.

Целью поездки Виткоффа в Санкт-Петербург стало представление наработанных предложений, касающихся гарантий безопасности для Украины и будущих отношений с НАТО.

Предложения партнеров и инициатива трехсторонней встречи

Накануне в норвежской столице состоялся раунд переговоров с участием президента Украины, Стива Виткоффа, главы норвежского правительства Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба. К онлайн-консультациям также присоединился Джаред Кушнер, чтобы согласовать параметры дальнейшего плана.

Зеленский также предложил организовать встречу лидеров Украины, США и России. Такой формат призван помочь найти общие решения по наиболее спорным вопросам будущего мира, требующим прямого диалога между главами государств.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в ходе предыдущих встреч стороны разрабатывали базовые условия для завершения войны. Несмотря на то, что Москва отказалась от взаимного прекращения ударов по критически важным объектам энергетики, работа над выработкой практических решений совместно с международными партнерами продолжается.