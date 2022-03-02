Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что близкий круг Путина уверен, что он не в своем уме.

К теме "Вы – наша цель №1": ССО передали "привет" артиллеристам РФ, обстреливающим украинские города

Напомним, что утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Агрессор обстреливает города ракетами и пошел в сухопутное наступление на Юге, Востоке и Севере. В Украине было введено военное положение. Хронологию событий читайте в статье.

Больше всего российские оккупанты обстреливают ракетами Харьков и Киев. Под прицелом орков не военные объекты, а спальные районы, а также больницы и школы.

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