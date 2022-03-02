Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що близьке коло Путіна впевнене, шо він несповна розуму.

До теми "Ви – наша ціль №1": ССО передали "привіт" артилеристам РФ, які обстрілюють українські міста

Нагадаємо, що вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Агресор обстрілює міста ракетами та пішов у наземний наступ на Півдні, Сході та Півночі. В Україні ввели воєнний стан. Хронологію подій – читайте у статті.

Найбільше російські окупанти обстрілюють ракетами Харків та Київ. Під прицілом орків не військові об'єкти, а спальні райони, а також лікарні та школи.

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