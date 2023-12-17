Военный Алексей, инструктор в Центре готовности гражданских, поделился советами, как подготовиться к блекауту. По его словам, чтобы подготовиться к блекауту, нужно запастись спичками, зажигалками, свечами и фонариками, купить батарейки, павербанки, зарядные станции.

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Какие вещи могут понадобиться

Алексей отметил, что также нужны термосы, запасы консервы и пищи быстрого приготовления в расчете на пять-семь суток. Кроме того, важно подготовить воду. На одного взрослого человека в сутки требуются три литра питьевой и 10-15 литров технической воды. Военный отмечает, что нужно купить фильтр.

Лужа или река – это неважно, никаких болезней нет. Мы сами используем эти фильтры на фронте. Есть еще химические средства, которые очищают воду. Это порошок, в инструкции указано, на какое количество воды его нужно использовать – на литр или на пять,

– сказал он.

Также нужно не забыть наполнить домашнюю аптечку

Если отопления нет, Алексей рекомендует разместиться в одной комнате всем жильцам квартиры или дома и одеть теплые вещи из природных материалов. Подготовить спальные мешки и палатку. Также нужно подготовить помещение: забить щели, закрыть окна теплыми одеялами. Также среди комнаты можно поставить палатку.

Есть такие одеяла, которые тоже сохраняют тепло. У нас был случай, когда боец провалился в болото и намочил ноги, а сухих носков не было. Тогда он вырезал ткань из одеяла, намотал на ноги и ушел. Благодаря этому он согрелся и с ним все хорошо,

– поделился Алексей.

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