Военный Алексей, инструктор в Центре готовности гражданских, поделился советами, как подготовиться к блекауту. По его словам, чтобы подготовиться к блекауту, нужно запастись спичками, зажигалками, свечами и фонариками, купить батарейки, павербанки, зарядные станции.
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Какие вещи могут понадобиться
Алексей отметил, что также нужны термосы, запасы консервы и пищи быстрого приготовления в расчете на пять-семь суток. Кроме того, важно подготовить воду. На одного взрослого человека в сутки требуются три литра питьевой и 10-15 литров технической воды. Военный отмечает, что нужно купить фильтр.
Лужа или река – это неважно, никаких болезней нет. Мы сами используем эти фильтры на фронте. Есть еще химические средства, которые очищают воду. Это порошок, в инструкции указано, на какое количество воды его нужно использовать – на литр или на пять,
– сказал он.
Также нужно не забыть наполнить домашнюю аптечку
Если отопления нет, Алексей рекомендует разместиться в одной комнате всем жильцам квартиры или дома и одеть теплые вещи из природных материалов. Подготовить спальные мешки и палатку. Также нужно подготовить помещение: забить щели, закрыть окна теплыми одеялами. Также среди комнаты можно поставить палатку.
Есть такие одеяла, которые тоже сохраняют тепло. У нас был случай, когда боец провалился в болото и намочил ноги, а сухих носков не было. Тогда он вырезал ткань из одеяла, намотал на ноги и ушел. Благодаря этому он согрелся и с ним все хорошо,
– поделился Алексей.
Как сохранить питание безопасной при отключении света
- В условиях войны и угрозы новых блекаутов зимой важно знать, как хранить продукты пригодными к употреблению во избежание возможных отравлений и проблем с пищеварением. Соответствующие советы дали в Министерстве здравоохранения.
- Минздрав отметил, что в холодильнике температура должна быть не выше 4 градуса тепла, в морозильной камере – не выше 4 градусов. Чтобы поддерживать эти показатели, в ведомстве посоветовали заморозить контейнеры с водой. По возможности следует приобрести сухой или блочный лед.
- Если электроэнергии нет более 4 часов, поместите лед в холодильную камеру. В Минздраве предупредили, что не нужно пробовать еду по вкусу, чтобы проверить ее "свежесть" и безопасность.