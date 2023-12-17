Військовий Олексій, інструктор у Центрі готовності цивільних, поділився порадами, як підготуватись до блекауту. За його словами, щоб підготуватись до блекауту, треба запастись сірниками, запальничками, свічками та ліхтариками, придбати батарейки, павербанки, зарядні станції.

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Які речі можуть знадобитися

Олексій зазначив, що також потрібні термоси, запаси консерви та їжі швидкого приготування з розрахунку на п'ять-сім діб. Крім цього, важливо підготувати воду. На одну дорослу людину на добу потрібні три літри питної та 10-15 літрів технічної води. Військовий наголошує, що потрібно купити фільтр.

Калюжа це чи річка – це неважливо, ніяких хвороб немає. Ми самі використовуємо ці фільтри на фронті. Ще є хімічні засоби, які очищують воду. Це порошок, в інструкції вказано на яку кількість води його треба використати – на літр чи на п’ять,

– сказав він.

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Якщо немає опалення, Олексій рекомендує розміститись в одній кімнаті всім мешканцям квартири чи будинку та одягнути теплі речі із природних матеріалів. Підготувати спальні мішки та намет. Також потрібно підготувати приміщення: забити щілини, закрити вікна теплими ковдрами. Також серед кімнати можна поставити намет.

Є такі ковдри, які теж зберігають тепло. В нас був випадок, коли боєць провалився в болото та намочив ноги, а сухих шкарпеток не було. Тоді він вирізав тканину з ковдри, намотав на ноги і пішов. Завдяки цьому він зігрівся і з ним все гаразд,

– поділився Олексій.

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