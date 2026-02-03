Ракеты летели на Белгород: в городе и соседних населенных пунктах произошел блэкаут
- Вечером 3 февраля российский Белгород подвергся ракетному обстрелу.
- В самом городе и близлежащих населенных пунктах исчезли свет и вода.
Вечером 3 февраля российский Белгород оказался под ракетным ударом. Теперь в самом городе и его окрестностях нет ни света, ни воды.
Ракетный обстрел Белгорода продолжался полчаса. Воздушную тревогу объявили в 19:00, а около 19:30 ее отменили, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что известно о последствиях ракетной атаки на Белгород?
После того, как взрывы затихли, жители Белгорода и соседних населенных пунктов обнаружили, что у них нет ни света, ни воды. Также местные жалуются на перебои со связью.
Губернатор Белгородской области Владислав Гладков вышел в эфир и сообщил, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате атаки пострадавших нет. В то же время, уточнил чиновник, серьезные повреждения получили энергообъекты.
По данным СМИ, речь идет о подстанции "Фрунзенская" в районе села Драгунское Белгородского округа и подстанции "Белгород" в районе улицы Сторожевой в самом городе.
Эти удары вызвали локальные сбои в энергосети, из-за чего в девяти муниципалитетах области наблюдаются проблемы со светом.
Так об исчезновении света также сообщают жители в Яковлевском, Шебекинском, Грайворонском, Ракитянском, Краснояружском и Ивнянском округах. Отключения фиксируют и в Старом Осколе – там проблемы начались во время обстрела. Если ситуация будет критической – организуют пункты обогрева и подвоз воды, об этом сообщил местный оперштаб.
Что известно о последствиях последних ударов по России?
- В ночь на 26 января украинские беспилотники атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, что повлекло масштабный пожар и взрывы на территории завода.
- В ночь на 22 января украинские военные атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае и объекты ПВО во временно оккупированном Крыму.
- Завод "Энергия" в Ельце подвергся атаке 4 января 2026 года, что привело к уничтожению одного из его зданий. Завод является ключевым производителем батарей для российского ВПК, в частности для ракет "Искандер-М". Предприятие находится под санкциями ЕС, США, Японии.