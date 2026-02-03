Ракети летіли на Бєлгород: у місті і сусідніх населених пунктах стався блекаут
- Увечері 3 лютого російський Бєлгород зазнав ракетного обстрілу.
- У самому місті та прилеглих населених пунктах зникли світло і вода.
Увечері 3 лютого російський Бєлгород опинився під ракетним ударом. Тепер у самому місті та його околицях немає ані світла, ані води.
Ракетний обстріл Бєлгорода тривав півгодини. Повітряну тривогу оголосили о 19:00, а близько 19:30 її скасували, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Що відомо про наслідки ракетної атаки на Бєлгород?
Після того як вибухи затихли, мешканці Бєлгорода і сусідніх населених пунктів виявили, що в них немає ані світла, ані води. Також місцеві скаржаться на перебої зі зв'язком.
Бєлгород після ракетної атаки: дивіться відео
Губернатор Бєлгородської області Владислав Гладков вийшов в ефір і повідомив, що ЗСУ завдали масованого ракетного удару по Бєлгороду і Бєлгородському округу. Внаслідок атаки постраждалих немає. Водночас, як уточнив чиновник, серйозних пошкоджень зазнали енергооб'єкти.
За даними ЗМІ, йдеться про підстанцію "Фрунзенська" в районі села Драгунське Бєлгородського округу та підстанцію "Бєлгород" у районі вулиці Сторожової у самому місті.
Ці удари спричинили локальні збої в енергомережі, через що в дев'яти муніципалітетах області спостерігаються проблеми зі світлом.
Бєлгород занурився у темряву після ракетних прильотів: дивіться відео
Так, про зникнення світла також повідомляють жителі у Яковлівському, Шебекінському, Грайворонському, Ракитянському, Краснояружському та Івнянському округах. Відключення фіксують і у Старому Осколі – там проблеми почалися під час обстрілу. Якщо ситуація буде критичною – організують пункти обігріву та підвезення води, про це повідомив місцевий оперштаб.
У Бєлгороді зникли світло та вода: дивіться відео
Що відомо про наслідки останніх ударів по Росії?
- У ніч проти 26 січня українські безпілотники атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані, що спричинило масштабну пожежу та вибухи на території заводу.
- У ніч проти 22 січня українські військові атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї та об'єкти ППО в тимчасово окупованому Криму.
- Завод "Енергія" в Єльці зазнав атаки 4 січня 2026 року, що призвела до знищення однієї з його будівель. Завод є ключовим виробником батарей для російського ВПК, зокрема для ракет "Іскандер-М". Підприємство перебуває під санкціями ЄС, США, Японії.