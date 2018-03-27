Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv соберет представителей бизнеса и власти

29 марта в Киеве пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv – выставка и конференция, посвященные криптовалюте, блокчейну и ICO. В этом году организатор, компания Smile-Expo, соберет на мероприятии известных представителей криптосообщества, а специальными спикерами станут члены Кабинета министров Украины.

Выставка

Участники выставки продемонстрируют программные и аппаратные решения для добычи криптовалюты, а также разнообразные услуги для бизнес-сообщества. Их можно разделить на несколько групп.

Бокчейн-платформы и инвестиции

На выставке будет присутствовать многопрофильная компания Bitfury – самый большой за пределами Китая промышленный майнер, разработчик программного и аппаратного обеспечения для работы с блокчейном.

Решения для инвесторов представит Krypton Capital – фонды, вкладывающие в блокчейн-проекты.

Стартаперы заинтересуются CoinTraffic – рекламной платформой для продвижения проектов через сайты криптовалютной тематики, а компания Unibright представит свою платформу для внедрения блокчейна в бизнес.

SmartCash продемонстрирует проект своей криптовалюты и блокчейн-экосистемы.

Образовательные услуги в сфере блокчейна, криптовалюты и ICO предложит OTP Invest School.

Майнинговое оборудование

"Железо" будет широко представлено компаниями Asic Trade и MyRig, а MEGAHASH продемонстрирует индивидуальные контейнерные решения для размещения криптовалютных асиков.

Консалтинговые компании

Свои стенды будут у компаний DMM Solutions и WinWin Solutions – они занимаются маркетинговым консалтингом крипто- и ICO-проектов. Наряду с ними свои услуги представит Civitta – консалтинговая компания, которая тоже управляет проектами и проводит исследования рынка.

Трейдинг

Стенд в выставочной зоне займет компания Cointed, которая создала криптообменник, трейдинговую платформу и развила сеть собственных биткойноматов в Европе.

Торговая платформа MAXDATA, которая выходит на ICO, представит услуги трейдерам. А для тех, кто интересуется благотворительностью, будет доступен стенд торговой площадки "Один + Один".

Конференция

Помимо выставки, гостям мероприятия будет доступна конференция. Специальные спикеры: министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и депутат Верховной Рады Алексей Мушак.

Главные темы докладов: блокчейн-технологии в сфере инфраструктуры Украины, регулирование ICO в Украине и мире, польза от токенизации экономики и возможность создания регуляторной песочницы в стране для тестирования законов по криптовалюте.

Место проведения: Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv состоится в конгрессно-выставочном комплексе "Парковый", где международные и национальные компании часто проводят масштабные и знаковые для Украины мероприятия. Он располагается в центре деловой и культурной жизни украинской столицы по адресу: Парковая дорога, 16а.

Регистрация и полная программа – на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv.