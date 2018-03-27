Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv збере представників бізнесу і влади

29 березня в Києві пройде Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv – виставка і конференція, присвячені криптовалютам, блокчейну та ICO. Цього року організатор – компанія Smile-Expo – збере на заході відомих представників криптосвіптовариства, а спеціальними спікерами стануть члени Кабінету міністрів України.

Виставка

Учасники виставки продемонструють програмні і апаратні рішення для видобутку криптовалюти, а також різноманітні послуги для бізнес-спільноти. Їх можна розділити на кілька груп.

Блокчейн-платформи та інвестиції

На виставці буде присутня багатопрофільна компанія Bitfury – найбільший за межами Китаю промисловий майнер, розробник програмного й апаратного забезпечення для роботи з блокчейном.

Рішення для інвесторів представить Krypton Capital – фонди, що вкладають в блокчейн-проекти.

Стартапери зацікавляться CoinTraffic – рекламною платформою для просування проектів через сайти криптовалютної тематики, а компанія Unibright представить свою платформу для впровадження блокчейну в бізнес.

SmartCash продемонструє проект своєї криптовалюти і блокчейн-екосистеми.

Освітні послуги в сфері блокчейну, криптовалюту та ICO запропонує OTP Invest School.

Майнінгове обладнання

"Залізо" буде широко представлене компаніями Asic Trade і MyRig, а MEGAHASH продемонструє індивідуальні контейнерні рішення для розміщення криптовалютних асіків.

Консалтингові компанії

Свої стенди будуть у компаній DMM Solutions і WinWin Solutions – вони займаються маркетинговим консалтингом крипто- та ICO-проектів. Поряд з ними свої послуги представить Civitta – консалтингова компанія, яка також управляє проектами і проводить дослідження ринку.

Трейдинг

Стенд у виставковій зоні займе компанія Cointed, яка створила криптообмінник, трейдингову платформу і розвинула мережу власних біткойноматів в Європі.

Торгова платформа MAXDATA, що виходить на ICO, представить послуги трейдерам. А для тих, хто цікавиться благодійністю, буде доступний стенд торговельної площадки "Один + Один".

Конференція

Крім виставки, гостям заходу буде доступна конференція. Спеціальні спікери: міністр інфраструктури України Володимир Омелян і депутат Верховної Ради Олексій Мушак.

Головні теми доповідей: блокчейн-технології у сфері інфраструктури України, регулювання ICO в Україні та світі, користь від токенізаціі економіки й можливість створення регуляторної пісочниці в країні для тестування законів по криптовалютах.

Місце проведення: Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv відбудеться у конгрессно-виставковому комплексі "Парковий", де міжнародні та національні компанії часто проводять масштабні і знакові для України заходу. Він розташовується в центрі ділового і культурного життя української столиці за адресою: Паркова дорога, 16а.

Реєстрація та повна програма – на сайті Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv.