Деньги отдала на благотворительность, но не все

По словам Шаркади, анкета была платной, чтобы ее не заполняли "все подряд". При этом блогерша обещала 500 долларов зарплаты на первое время.

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Девушка говорила, что рандомно выберет 3 анкеты и уже среди них будет определять лучшую. Победителя блогерша обещала всему научить.

На такую схему повелись около 1200 человек, то есть Шаркади получила не менее 240 тысяч гривен. Сначала девушка не говорила, на что потратит деньги. Впрочем, когда люди начали возмущаться, она заявила, что отдала их на помощь больному ребенку.

Пользователи заметили, что на лечение Шаркади направила только около 100 тысяч. Остальные деньги блогерша, вероятно, положила в собственный карман. Однако об этом она умолчала.



Блогерша передала на благотворительность лишь часть денег / Скриншот

Обратите внимание! Кристина Шаркади ведет лайфстайл блог. В инстаграме у нее 1,4 миллиона подписчиков. Она продает своей аудитории набор пресетов – готовые настройки для обработки фотографий – за 189 гривен.