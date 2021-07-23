Девушка убеждает свою аудиторию, что Котляревский написал "Энеиду" именно на староукраинском языке и поэтому ее невозможно читать.

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Как все началось

В четверг, 22 июля, девушка опубликовала видео. На нем написан текст, а на заднем фоне видно заплаканное лицо блогерши. Девушка обзывает украиноязычные книги и жалуется, что не может их читать.

Как можно довести человека, который любит читать? Я не хочу читать эти долбаные огромные произведения на украинском языке, потому что через 15 минут я просто начинаю плакать. Я не понимаю староукраинский и не могу ломать себе мозг неизвестными мне словами. Но мне надо их читать хотя бы ради ВНО,

– жалуется она.

Реакция пользователей соцсети

Большинство пользователей тиктока негативно отреагировали на слова девушки. В описании видео блогерша уверяет, что любит читать. Однако исключение – произведения на "староукраинском" языком из школьной программы.

Кто-то из комментаторов рекомендовал прочитать ей произведение в сокращении, на что она ответила, что на ВНО его надо знать полностью, поэтому так нельзя.

Аудитория блогерши объяснила ей, что на староукраинском языке писали летописи, но не "Энеиду". Кроме того, архаизмы и диалектизмы не являются признаком этого языка.

Обратите внимание! Поэма Ивана Котляревского "Энеида" написана не на староукраинском, а живым украинским языком, на котором говорили украинцы в то время. Автор стал первым в украинской литературе, кто использовал разговорный язык для написания произведений. Издание первой части поэмы стало началом становления новой украинской литературы.

Также пользователи посоветовали блогерше удалить это видео, но она ответила, что не будет этого делать, потому что ажиотаж вокруг него продвигает ее аккаунт.

Зачем блогерша вообще сдает ВНО

Впоследствии в комментариях девушка написала, что не собирается жить и учиться в Украине, а ВНО она будет сдавать на всякий случай, если ей не удастся вступить в зарубежный вуз.

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