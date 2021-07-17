Польских опубликовала сообщение в инстаграме, в котором обратилась к украинцам. К нему она прикрепила свою фотографию в вышиванке.
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Девушка, как ни странно, пытается убедить пользователей сети, что ее слова якобы были вырваны из контекста. Мол, именно поэтому они "взорвали интернет и СМИ".
Блогер пожаловалась, что среди ее подписчиков есть "патриоты", которые любят Украину только на словах, а на деле – обижают ребят-защитников, попытки восстановить целостность Украины и пытаются разделить народ.
Соответственно суть сообщения в том, что я попыталась показать им, а так же всем сепаратистам, насколько патриотичен наш народ,
– утверждает Польских.
"И если вдруг Путин посмеет захватить новые территории, то украинцы выступят на защиту своей родины! Слава Украине", – эмоционально завершила сообщение киевлянка.
Что известно о скандале
- Все началось с того, что девушка отреагировала на новые нормы, которые предусматривают увеличение использования украинского языка. Такие изменения она назвала "маразмом".
- После волны возмущения, которая прокатилась по соцсети, девушка заявила, что хоть и платит налоги "в эту страну", для нее украинский звучит "мерзко".
- Позже это сообщение исчезло с ее страницы. Впрочем, вовсе не из-за того, что девушка сожалеет о сказанном. "Парень попросил не унижаться перед больными", – цинично заявила Польских.
- Скандал постепенно набирал обороты, о позиции девушки узнали в компании AllStars-IT, в которой она проходила испытательный срок.
- Там отреагировали решительно и заверили, что Анастасия у них больше не будет работать. Ее публичные высказывания о языке там назвали "недопустимыми".