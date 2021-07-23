Дівчина переконує свою аудиторію, що Котляревський написав "Енеїду" саме староукраїнською мовою і тому її неможливо читати.

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Як усе почалося

У четвер, 22 липня, дівчина опублікувала відео. На ньому написаний текст, а на задньому фоні видно заплакане лице блогерки. Дівчина обзиває україномовні книги і скаржиться, що не може їх читати.

Як можна довести людину, яка любить читати? Я не хочу читати ці довбані величезні твори українською мовою, тому ще через 15 хвилин я просто починаю плакати. Я не розумію староукраїнську і не можу ламати собі мозок невідомими мені словами. Але мені треба їх читати хоча б заради ЗНО,

– скаржиться вона.

Реакція користувачів соцмережі

Більшість користувачів тіктоку негативно відреагували на слова дівчини. В описі відео блогерка запевняє, що любить читати. Однак виняток – твори "староукраїнською" мовою зі шкільної програми.

Хтось із коментаторів рекомендував прочитати їй твір скорочено, на що вона відповіла, що на ЗНО його треба знати повністю, тому так не можна.

Аудиторія блогерки пояснила їй, що староукраїнською мовою писали літописи, але не "Енеїду". Окрім того, архаїзми та діалектизми не є ознакою цієї мови.

Зверніть увагу! Поема Івана Котляревського "Енеїда" написана не староукраїнською, а живою українською мовою, якою розмовляли українці у той час. Автор став першим в українській літературі, хто використав розмовну мову для написання творів. Видання першої частини поеми стало початком становлення нової української літератури.

Також користувачі порадили блогерці видалити це відео, але вона відповіла, що не робитиме цього, бо ажіотаж довкола нього просуває її акаунт.

Навіщо блогерка взагалі складає ЗНО

Згодом у коментарях дівчина написала, що не збирається жити й навчатися в Україні, а ЗНО вона складатиме провсяк випадок, якщо їй не вдасться вступити у закордонний виш.

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