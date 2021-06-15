Станом на 15 червня у дівчини 390 підписників. Схоже, публікуючи такий контент, вона вирішила "хайпанути" та привернути до себе увагу.

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"Просто я би бл*ть на*уй заборонила й*бану українську мову", – так дівчина напередодні підписала одну із своїх фотографій у сторіс.



Скандальна сторіс 18-річної дівчини / Скриншот

Крім цього, дівчина публікувала у сторіс запис розмови у телеграмі, де вона пояснює комусь, що її прізвище Калеганова – російське. "Я русская, зі мною Бог", – каже вона.

Що відомо про скандальну блогерку

За даними телеграм-каналу "Катарсис", скандальна блогерка – Калеганова Діана. За словами самої дівчини, їй лише нещодавно виповнилося 18 років. Блогерка родом з міста Ірпінь, що на Київщині. З 2020 року вивчає журналістку у Міжрегіональній академії управління персоналом у Києві.

Раніше Діана публікувала у мережі заяву до міської ради від директора школи, в якій вона навчалася. Вона іронічно написала, що "без неї школа б загнулася" й наголосила, що все написане вважає наклепом. Освітянин просив правоохоронців посприяти та привести матір старшокласниці у школу. Він описав Калеганову як надзвичайно недисципліновану, агресивну. Й додав, що вона постійно конфліктувала з учителями та учнями й хамила усім.

З однокласниками не спілкується, ображає їх, використовуючи нецензурну лексику. Систематично пропускає уроки, запізнюється, не виконує домашнє завдання,

– мовиться у заяві.

У ній директор також уточнює, що батьки дівчини розлучилися, проте живуть разом. Мовляв, вони давно не можуть знайти спільної мови з дитиною та не мають на неї впливу. Саме тому Діана жила з бабусею та не спілкувалася з матір'ю.

Блогерка вирішила "вибачитися"

Згодом Калеганова заявила у відео, що хоче вибачитися перед людьми, які "топлять за українську мову без всякого фанатизму, націоналізму й такого іншого". Водночас дівчина поскаржилася на те, що їй погрожують у соцмережах. Мовляв, невідомі пишуть та дзвонять не лише їй, але і її матері.

"Не збираюся вибачатися перед неадекватними, які пишуть та дзвонять моїй мамі, дзвонять шефу моєї мами та погрожують. Врешті-решт, у нас в країні свобода слова", – додала вона.

У будь-якому випадку я залишаюсь при своїй думці. Українська мова мені не імпонує. Я буду говорити російською. Це не пропаганда, просто мені так комфортно,

– наголосила блогерка.

"Ніхто не має права мене принижувати, погрожувати мені. Ви мені нічого за це не можете зробити, окрім як просто сидіти і писати мені, яка я тварь", – підсумувала вона.

Блогерка з Ірпеня відреагувала на скандал через її слова: дивіться відео