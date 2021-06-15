По состоянию на 15 июня у девушки 390 подписчиков. Похоже, публикуя такой контент, она решила "хайпануть" и привлечь к себе внимание.

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"Просто я бы блять на*уй запретила *баный украинский язык", – так девушка накануне подписала одну из своих фотографий в сторис.



Скандальная сторис 18-летней девушки / Скриншот

Что известно о скандальной блогерше

По данным телеграмм-канала "Катарсис", скандальная блогерша – Калеганова Диана. По словам самой девушки, ей едва исполнилось 18 лет. Блогерша родом из города Ирпень Киевской области. С 2020 года изучает журналистку в Межрегиональной академии управления персоналом в Киеве.

Ранее Диана публиковала в сети заявление в городской совет от директора школы, в которой она училась. Она иронично написала, что "без нее школа бы загнулась" и подчеркнула, что все написанное считает клеветой. Педагог просил правоохранителей помочь и привести мать старшеклассницы в школу. Он описал Калеганову как чрезвычайно недисциплинированную, агрессивную. И добавил, что она постоянно конфликтовала с учителями и учениками и хамила всем.

С одноклассниками не общается, оскорбляет их, используя нецензурную лексику. Систематически пропускает уроки, опаздывает, не выполняет домашнее задание,

– говорится в заявлении.

В нем директор также уточняет, что родители девушки развелись, однако живут вместе. Мол, они давно не могут найти общий язык с ребенком и не имеют на нее влияния. Именно поэтому Диана жила с бабушкой и не общалась с матерью.



Заявление директора в городскосове / Скриншот

Кроме этого, девушка публиковала в сторис запись разговора в телеграме, где она объясняет кому-то, что ее фамилия Калеганова – русская. "Я русская, со мной Бог", – говорит она.

Блогерша решила "извиниться"

Впоследствии Калеганова заявила в видео, что хочет извиниться перед людьми, которые "топят за украинский язык без всякого фанатизма, национализма и такого подобного". В то же время девушка пожаловалась на то, что ей угрожают в соцсетях. Мол, неизвестные пишут и звонят не только ей, но и ее матери.

"Не собираюсь извиняться перед неадекватными, которые пишут и звонят моей маме, звонят шефу моей мамы и угрожают. В конце концов, у нас в стране свобода слова", – добавила она.

В любом случае я остаюсь при своем мнении. Украинский язык мне не импонирует. Я буду говорить по-русски. Это не пропаганда, просто мне так комфортно,

– отметила блогерша.

"Никто не имеет права меня унижать, угрожать мне. Вы мне ничего за это не можете сделать, кроме как просто сидеть и писать мне, какая я тварь", – подытожила она.

Блогерша из Ирпеня отреагировала на скандал из-за ее слов: смотрите видео