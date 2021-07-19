Відповідну інформацію та відео спалювання паспорту оприлюднили телеграм-канали. Тут же блогер записав відео та вибачився перед тими, кого це могло образити.

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Блогер спалив нібито свій український паспорт

На оприлюдненому відео помітно, як блогер підпалює паспорт, який ззовні виглядає як український. Він також коментує свої дії.

Нібито я з**бую з України. Бувай, громадянство,

– каже він.

Уже встиг вибачитися

Не чекаючи довго, молодик записав відеовибачення.

"Хочу попросити вибачення в хлопців-патріотів, які вважають цей вчинок образливим. Я це зробив не тому, що я не поважаю або не люблю Україну. Це моя рідна країна, і я, звичайно ж, її люблю,

– казав блогер.

Він також каже, що ці дії "зробив у принципі без будь-якої задньої думки або посилання". Заявив, що робив це "не з таким посилом", однак свої дії він так й не пояснив.

Додав тільки, що "в принципі, це навіть не справжній паспорт".

ЗМІ повідомили, що молодика звуть Роман.

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