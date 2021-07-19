Йдеться про компанію Columb Trade, яка займається продажем автівок із США. Як зазначають на фейсбук-сторінці ГО "Відсіч", компанія 2 тижні ігнорувала факт порушення законодавств. Втім, у Columb Trade таки відреагували на скандал.

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Розмову записали

Киянка Вікторія Юхимець виклала запис розмови зі співробітницею компанії. Дівчина, ймовірно, вирішила отримати докази порушення Конституції та законів України, після того, як зрозуміла, що її не візьмуть на роботу через українську мову.

Вікторія підкреслила, що попередню розмову різко припинили й питає чи можна її відновити. На що співробітниця Columb Trade, яка, ймовірно, займається пошуком кадрів, відповіла:

Ви сказали, що розмовляєте принципово українською, а у нас спілкування в компанії відбувається російською. Вам буде не комфортно працювати,

– заявила представниця Columb Trade.

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Реакція компанії

17 липня компанія Columb Trade написала пост на своїй сторінці у фейсбуці – вибачились.

Приносимо щирі вибачення за ці непорозуміння та обурення українців. Ми проукраїнська компанія та не займаємося антинаціоналізмом. Ми вдячні всім людям, які звернули нашу увагу на цей інцидент. Без Вас ми би ніколи не взнали, що подібні речі відбуваються у нас під носом,

– пишуть від імені компанії.

Також у дописі йдеться про те, що нібито це була "суб'єктивна думка однієї окремої людини", а не позиція компанії й на даний час ведеться внутрішнє розслідування цього інциденту.

В Columb Trade запевнили, що даний конфлікт буде розв’язаний, адже у них в компанії поважають "кожного українця та його громадянську позицію".