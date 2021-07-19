Соответствующую информацию и видео сжигания паспорта обнародовали телеграм-каналы. Тут же блогер записал видео и извинился перед теми, кого это могло обидеть.

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Блогер сжег якобы свой украинский паспорт

На обнародованном видео заметно, как блогер поджигает паспорт, который внешне выглядит как украинский. Он также комментирует свои действия.

Якобы я с**бываю из Украины. Пока, гражданство,

– говорит он.

Уже успел извиниться

Долго не ожидая, молодой человек записал извинение.

"Хочу попросить прощения у ребят-патриотов, которые считают этот поступок оскорбительным. Я это сделал не потому, что я не уважаю или не люблю Украину. Это моя родная страна, и я, конечно же, ее люблю,

– говорил блогер.

Он также говорит, что эти действия "сделал в принципе без какой-либо задней мысли или ссылки". Заявил, что делал это "не с таким посылом", однако свои действия он так и не объяснил.

Добавил только, что "в принципе, это даже не настоящий паспорт".

СМИ сообщили, что молодого человека зовут Роман.

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