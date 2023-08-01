Более того, дальше вообще начала на камеру рассказывать, какие закарпатские слова она знает. Интересно, что понимание к блогерке пришло буквально за один день, пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте с русскоязычной блогершей в Закарпатье

В первом видео, опубликованном буквально в конце июля 2023 года русскоязычная блоггерша жалуется, что она не понимает, что значит у закарпатцев "ээээ".

Это вы что-то меня не поняли, хотите, чтобы я повторила или не услышали. Напишите, потому что я не понимаю,

– заявила блоггерша.

Люди в комментариях начали ей писать, что, мол, живет в Закарпатье два года и не понимает, что значит "эээ".

Блогерша жаловалась, что не понимает закарпатского диалекта: смотрите видео

Буквально два дня назад блоггерша опубликовала видео, на котором видно, что у нее поцарапанное лицо и бинт в носу. На видео девушка заявляет, что дальше будет вести блог "исключительно на украинском языке".

Причины этого она не назвала, как и не предоставила никаких комментариев по поводу внешности.

Пользователь pups_nastya_ заявила, что переходит на украинский язык: смотрите видео

После этого в новом видео она уже рассказывает, какие слова закарпатского диалекта знает и спрашивает своих подписчиков, какие они знают "прикольные фразочки".

Блогерша очень быстро стала украиноязычной: смотрите видео

Блогеру Марианну Чави избрали меру пресечения

Блогеру из Дрогобыча Марьяну Чави 25 июля избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Он подозревается в препятствовании законной деятельности ВСУ и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

Ведь блоггер нахамил военным, которые вернулись с фронта. Перед этим он, по данным прокуратуры, препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогонял их и называл "шакалами". Теперь блогеру грозит до 8 лет тюрьмы.