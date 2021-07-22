Но в украинских реалиях проблему можно решить проще – нанять бото-ферму, заплатить нескольким реальным блогерам довольно небольшие деньги и испортить репутацию конкурента методами черного пиара. Как это работает и сколько стоит – расскажем на примере компании "Галподшипник", крупнейшего украинского дистрибьютора комплектующих для промышленности и сельхозтехники, что попала в прицел своего конкурента.

Кто такой Назар Приходько и какова его роль в черной кампании?

Назар Приходько, по его словам, – политический эксперт, блогер, африканист и медиааналитик. В реальности у него 40 тысяч подписчиков в социальной сети Facebook и раз в несколько недель он публикует посты с открытым доступом, которые собирают от 40 до 200 лайков.

Однако в середине апреля Назар Приходько получил свою минуту славы – на него ссылались несколько "СМИ" (именно так, в кавычках – об этом поговорим чуть позже), публикуя фактически без изменений его пост. А написал Назар Приходько о предприятии "Галподшипник", которое якобы продолжает работать в Донецке и поставляет комплектующие для военной техники "армии ДНР". В качестве доказательств блогер публикует фото здания, в котором до 2014 года находился офис регионального подразделения компании "Галподшипник" в Донецке, с вывеской СТО OPEL – якобы под таким названием сейчас работает предприятие на оккупированных территориях. Также, как дополнительный аргумент, блогер вспоминает, что против компании "Галподшипник" в 2018 году было открыто уголовное дело и призывает наказать бизнес за коллаборационизм.

Как все было на самом деле

Мы сделали то, что поленился медиааналитик Назар Приходько – обратились за комментариями к руководству компании "Галподшипник". Там сообщили, что на фото действительно здание их бывшего филиала, контроль над которым они потеряли летом 2014 года, сразу после оккупации Донецка российскими войсками. СТО OPEL было уже тогда – автосервис работает там с 2000 года, но никакого отношения к "Галподшипник" не имеет. Это просто соседи, которые работали рядом.

В компании также рассказали, что это далеко не первый эпизод информационной атаки против них со стороны их харьковских конкурентов (с этических принципов название компании, которая стоит за информационными вбросами, указано не будет). Их цель – заставить компанию SKF, крупнейшего мирового производителя подшипников, дистрибьюторами которого являются оба предприятия, отказаться от сотрудничества с компанией "Галподшипник". И хотя в Украине есть несколько представителей этого бренда, свои усилия недобросовестные конкуренты сосредоточили именно на компании "Галподшипник", поскольку это единственное предприятие, которое по своим масштабам реально способно навязывать им нормальную, здоровую конкуренцию. Устранение такого игрока позволило бы им занять монопольное положение в сегменте подшипников премиум-качества.

Что касается упомянутого дела – оно ​​действительно было открыто, но не в 2018 году, как сказано было в посте "блогера", а в 2016 году – по заявлению подставного, ранее осужденного лица из Харькова (которое, кстати сейчас находится в розыске в "связи с совершением многоэпизодного мошенничества). Однако, за почти 6 лет его существования, после многочисленных допросов, обысков (как в офисах, так и по месту жительства руководства) и изъятий следственные органы не смогли предоставить ни малейшего доказательства любой незаконной деятельности со стороны компании "Галподшипник".

Что было дальше?

Вернемся к Назару Приходько. Пост набирает около 50 репостов (большинство сделанные пользователями, похожими на роботов – профили созданы недавно, без личных фото, имя вроде "Серый Серый"). А уже на следующий день он перепечатывается рядом "СМИ", где Назара Приходько называют экспертом. Среди изданий, которые опубликовали "новость" – одиозные Lenta.UA, From-ua.com, Znaj.ua и Golos.ua (последний принадлежит жене лидера запрещенной коммунистической партии Симоненко). Ни одно издание, которое входит хотя бы в ТОП-50 в Украине по популярности, об этом не написало.

Останавливаться долго на критической оценке качества этих "СМИ" не стоит. Это именно те издания, страницы которых закрыл Facebook, назвав их "самой масштабной фабрикой троллей в Украине" (всего Facebook тогда удалил 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп, которые скоординировано распространяли недостоверную информацию). А на примере материала на Znaj.ua авторитетное независимое издание Texty.org.ua, специализирующееся на журналистике данных и борьбе с дезинформацией, вообще демонстрировало возможности своего приложения "Фейкогриз" – специальной программы, созданной предупреждать пользователя в случае, если он зашел на скомпрометированный сайт-помойку или просматривает материал, содержащий дезинформацию. Кстати, рекомендуем пользоваться приложением "ФейкоГриз".

Вторая атака на "Галподшипник" состоялась в начале июня. Опять та же схема: со ссылкой на старый пост Назара Приходько уже другой блогер публикует пост на своей странице в Facebook (на этот раз это был Алексей Голобуцкий – политтехнолог, человек, который теми же Texty.org.ua занесен в базу скрытых пиарщиков – базы лиц, которые объявляли сомнительные социологические опросы или делали комментарии, выгодные тем или иным политическим силам).

На этот раз, вероятно, решили немного сэкономить, поэтому к привлечению ботов для разгона поста в Faсebook не обращались – в результате он набрал лишь 11 репостов. Однако это не помешало тем же самым "СМИ" переопубликувать этот "резонансный" пост на своих сайтах.

Важно отметить: хотя в новом посте блогер ссылается исключительно на сообщение Назара Приходько, дополняет он его совершенно другими фото, без указания их происхождения. Кроме того, изменена и сама риторика: если в предыдущем посте только "удивлялись" тому, как компания SKF может сотрудничать с "Галподшипник", то теперь ее уже напрямую обвиняют в наличии их продукции на территории так называемой ДНР – опять же, не приводя никаких доказательств. В качестве "фактов" блогер прикрепляет фото каких-то квитанций с надписью "ДНР" и стоимостью в российских рублях, но даже там (если это настоящие документы, а не созданные в графических редакторах – ведь в посте Голобуцкого они фигурируют в виде фото с экрана в открытой программе для редактирования) не упоминаются ни "Галподшипник", ни SKF.

В своем посте Алексей Голобуцкий убежден: никак, кроме как с Украины, комплектующие к технике, в частности подшипники, в "ДНР" не могли получить. Тот факт, что в ДНР постоянно завозят товары из России, где также присутствуют все мировые бренды он, судя по всему, решил не брать в счет. Как и "СМИ", которые это перепечатали...

Как нам прокомментировали это в компании "Галподшипник": "То, что мы сейчас наблюдаем – это очередная попытка наших конкурентов давить на компанию SKF и заставить их отказать нам в дистрибьюторстве. Первая попытка заключалась в попытке втянуть наших шведских партнеров в расследование уже упомянутого уголовного производства в качестве свидетелей – через подставных пострадавших и адвокатов. Однако следователями были признаны такие действия неуместными и такими, которые явно выходят за пределы предмета доказывания, а потому было отказано в их проведении.

Получив 29 марта 2021 года очередной отказ от следователей, наши конкуренты уже в апреле запустили "план Б": распространение ложной информации через псевдоблогеров и их последующая публикация на различных мусорных сайтах. То есть средства изменились, но цель осталась та же: давить на наших европейских партнеров риском репутационных потерь и склонять их к принятию нужного им решения".

Цена активности бота

А теперь посчитаем, сколько стоила такая информационная кампания. Пост у блогера с 40 тысячами подписчиков – до 100 долларов. Публикация на платформах, таких как From-ua.com, Znaj.ua или Golos.ua – от 100 до 300 долларов. Таких публикаций было 4. Итак, на черную кампанию в апреле пришлось потратить всего около 1 000 долларов – это дешевле, чем повесить рекламный борд в столице. А второй этап, в июне, вообще стоил заказчику вдвое меньше – до 500 долларов.

Актуальность проблемы медиаграмотности

Вопрос доверия к медиа поднимается с появлением первых газет – а вместе с ними и тех, кто быстро понял насколько это действенный инструмент для влияния на общественное мнение. Однако эра Интернета и социальных сетей вывела эту проблему на новый уровень, ведь снизила "порог входа" в медиабизнес к минимуму и предоставила возможность любому создать свое карманное СМИ – или в виде блога в одной (а чаще всего сразу в нескольких) социальных сетях, или в телеграм-канале (часто – анонимном), или развивая собственный сайт.

Гражданское общество бьет тревогу: как грибы после дождя ежедневно появляются новые "эксперты", "блогеры" и "лидеры мнений", которые активно приобщаются к манипуляциям мнением общественности в пользу заказчиков. Юристы же указывают на пробелы в законодательстве и отсутствие реальных механизмов привлечения к ответственности за распространение недостоверной информации.

Что же делать? В первую очередь эта ситуация требует реакции со стороны государства – в частности урегулирование законодательства и реализация на государственном уровне программы по повышению медиаграмотности населения. Но есть над чем работать и нам: развивать критическое мышление, не принимать на веру ни одно из утверждений, опубликованных в СМИ, проводить фактчекинг.

Вместо эпилога

На деятельность компании "Галподшипник" черная кампания особо не повлияла. Создать конфликт между ней и шведским производителем подшипников не удалось: честные и прозрачные отношения, выстроенные за более чем 20 лет сотрудничества, несколькими публикациями в соцсетях и псевдо СМИ не разрушишь. Не последнюю роль сыграла и правильная реакция руководства компании "Галподшипник": они не делали вид, что ничего не происходит и не отмалчивались. Наоборот – реагировали на каждую информационную атаку, объясняли, высказывали свою точку зрения.

Однако эта ситуация наглядно демонстрирует: конкурентные войны изменились. И если в свое время для перераспределения рынка довольно часто привлекались титушки, то теперь для этого существуют интернет-титушки – целая прослойка псевдо блогеров, "экспертов", ботов и многочисленных мусорных сайтов, которые всего за тысячу-полторы долларов готовы пусть и не уничтожить, но существенно испортить репутацию любой компании или человека.