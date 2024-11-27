Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Известно, что на этот раз они требуют, чтобы Европейский Союз не ратифицировал соглашение о свободной торговле с Меркосур, куда входят страны Южной Америки.

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Почему польские фермеры снова перекрывают границу с Украиной

Как отметил Пендзин, Меркосур – организация по экономическому сотрудничеству Южной Америки. Общее население стран, которые туда входят, более чем полмиллиарда человек. Европейский Союз как раз ищет новые рынки для собственной продукции. Это все происходит на фоне угроз Трампа вводить пошлины на рынке США для иностранной продукции.

Соглашение о свободной торговле с Меркосур сильно поддерживают старые страны Европы. Особенно та же Германия. Туда пойдут высокотехнологичные европейские товары, а взамен что? Аграрная продукция. Для польских фермеров это будет чрезвычайно тяжелым ударом,

– рассказал Пендзин.

Соответственно польские фермеры пробуют задеть Брюссель, поэтому снова "вспомнили" об украинской границе. В этом случае наше государство стало заложницей ситуации. При этом требования местных фермеров вообще не касаются Украины.

Тут стоит также вспомнить предыдущий этап блокирования границы в конце 2023 года. Тогда фермеры прежде всего блокировали не те фуры, которые шли из Украины в Польшу, а наоборот. В очередях стояли грузовики, где были крайне важные для нашего государства товары.

Не будет это большой конспирологией, если скажу, что за польскими протестующими есть еще две вещи, которые влияют на процессы. Первое – начало предвыборной президентской кампании. Фермеров точно используют в этой борьбе. Второе – вряд ли эти протестующие бесплатно выходят. Предыдущие блокировки финансировались, в частности, пророссийскими политическими силами в Польше. Есть опасения, что эти процессы и сейчас будет финансировать наш враг,

– отметил Пендзин.

Несмотря на это, Польша аккуратно решает проблему с фермерами. Все из-за того, что в аграрном секторе привлечены миллионы избирателей. А президентские выборы в Польше состоятся уже в мае 2025 года.