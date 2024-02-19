Ранее в Украине отреагировали на инцидент с блокированием пассажирских автобусов. Министр Александр Кубраков уже провел переговоры с польской стороной, а именно с главой Бюро безопасности Польши Яцеком Северой.

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Действия, играющие на руку врагу

Журналисты поинтересовались у министра Кубракова о срочных переговорах с польской стороной, о содержании разговора с польским коллегой и есть ли понимание недопустимости действий протестующих у наших польских партнеров.

Кубраков отметил, что и блокирование грузовиков не является допустимым. Он отметил, что Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы минимизировать "какие-то возможные экономические потери для польских фермеров, аграриев и бизнеса".

По его словам, течение последнего периода, мы экспортировали более 17 миллионов тонн агропродукции через наш Черноморский коридор.

Также он отметил, что в январе через территорию Польши транзитом мы экспортировали всего лишь 300 000 тонн аграрной продукции, большинство всего объема – это по железной дороге.

Когда началось блокирование еще и наших пассажирских автобусов и поездов, мы говорим, что это недопустимо. Это играет на руку России, Москва может этим воспользоваться. Блокада происходит на польской стороне и только польские правоохранители могут навести там порядок,

– заявил Кубраков.

Он также добавил, что Россия уже пользуется этим кризисом в своих интересах, продвигая нарративы о ссоре между Польшей и Украиной. Кроме того, министр сказал, что Россией может готовить дополнительные провокации на границе.

Что известно о переговорах с польской стороной

В сети распространили видеоматериалы, как на польской границе не пропускали пассажирские автобусы. Так, можно увидеть, что протестующие полностью перекрыли дорогу. По словам министра Александра Кубракова, блокирование транспорта на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран.

Соответственно поэтому он провел срочные переговоры с главой Бюро безопасности Польши Яцеком Северой. Во время разговора украинский министр отметил, что блокада пассажирского транспорта на границе недопустима.

"Блокирование границы – это прямая угроза безопасности страны, обороняющейся. Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу, по имени России", – отметил он. По его словам, "мы ожидаем конкретных действий польских коллег, по недопущению таких ситуаций и решения проблемы в целом".

Заместитель министра Сергей Деркач отметил, что несмотря на приостановление блокады со стороны польских перевозчиков, ситуация на границе становится еще более критической. Поэтому он находится на постоянной связи с польским заместителем министра – Павелом Ганцажем.

Как отметил Деркач, сейчас заблокировано 6 пунктов пропуска. Самая критическая ситуация – на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск". Сейчас там полностью заблокировано движение грузового транспорта.