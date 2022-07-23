Как спасались военные

Ветерану полка "Азов", российскому добровольцу и бойцу ССО "Азов" Киев Коловрату с позывным "Барсик" удалось вернуться домой из оккупированного Мариуполя на вертолете. Он был одним из первых защитников, участвовавших в секретной операции по блокаде города.

Читайте Билет в один конец: интервью с бойцом, который на вертолете добрался до оккупированного Мариуполя

Во время обороны Мариуполя, где он пробыл шесть дней, защитник получил ранение. Его доставили в военный госпиталь, расположенный на "Азовстале". Там воину сообщили, что прилетят за тяжелоранеными и, если будет место, заберут и его.

Даже когда был ранен, я не думал, что погибну. Мне казалось, что у меня маленькое ранение. И я сказал врачу сначала, что я остаюсь, потому что у меня небольшое ранение и оно заживет через две недели. А он ответил: "Нет, ты уедешь, потому что нет возможности его достать". Место осталось и меня посадили в вертолет,

– вспомнил мужчина.

Ветеран полка "Азов" Коловрат, позывной "Барсик" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Важно "Мы все воюем": в Киеве назвали действенный способ для поддержки украинских бойцов и их семей

Враг дважды стрелял по вертолетам

Когда вертолеты поднялись в небо, то в районе Мариуполя по ним дважды открыли вражеский огонь. Коловрат заметил, что в этот момент даже стало страшно, ведь все были ранены. Всего их насчитывалось до 35 человек, вместе с лежащими.

Мы понимали, что раз – два прилететь еще получится, а вот третий и четвертый – не факт, потому что они (россияне – 24 канал) все же тоже не дураки и найдут способ сбить вертолет,

– добавил он.

Попасть врагу не получилось, ведь военный, сидевший за пулеметом в вертолете открыл ответный огонь. Во время полета также возникла и техническая проблема – самолет начало сильно трясти.

Коловрат отметил, что даже поглядывал вниз, чтобы оценить, как высоко летят, чтобы на случай чего-нибудь выпрыгнуть. Однако полет был успешным и, высадившись в Днепре, пилоты сказали, что они все "родились в рубашках".

Что известно об обмене военных: коротко

Из всех освобожденных из плена военных 95 защитников "Азовстали", в том числе 43 бойца знаменитого полка, который защищал Мариуполь с 2014 года. Среди них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных защитников исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19.

У большинства освобожденных украинцев тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.

Владимир Зеленский сообщил, что в российском плену находятся еще более 2 тысяч украинских военных, которых удалось эвакуировать с завода "Азовсталь".

Также интересно – Генерал США озвучил дату переломного момента в войне: смотрите видео