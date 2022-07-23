Як рятувалися військові

Ветерану полку "Азов", російському добровольцю та бійцю ССО "Азов" Київ Коловрату з позивним "Барсик" вдалося повернутися додому з окупованого Маріуполя на гвинтокрилі. Він був один з перших захисників, який брав участь у секретній операції з блокади міста.

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Під час оборони Маріуполя, де він пробув шість днів, захисник отримав поранення. Його доставили у військовий шпиталь, який був розташований на "Азовсталі". Там воїну повідомили, що прилетять за важкопораненими і, якщо буде місце, заберуть і його.

Навіть, коли був поранений, я не думав, що загину. Мені здавалося, що в мене маленьке поранення. І я сказав лікарю спочатку, що я залишаюсь, бо в мене невелике поранення і воно заживе через два тижні. А він відповів: "Ні, ти поїдеш, бо немає можливості його дістати". Місце залишилося і мене посадили у гелікоптер,

– пригадав чоловік.

Ветеран полку "Азов" Коловрат, позивний "Барсик" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Ворог двічі стріляв по гвинтокрилах

Коли гвинтокрили піднялися у небо, то в районі Маріуполя по них двічі відкрили ворожий вогонь. Коловрат зауважив, що в цей момент навіть стало страшно, адже всі були поранені. Всього їх налічувалося до 35 людей, разом з лежачими.

Ми розуміли, що раз – два прилетіти ще вийде, а ось третій та четвертий – не факт, бо вони (росіяни – 24 канал) все ж теж не дурні й знайдуть спосіб збити гелікоптер,

– додав він.

Попасти ворогу не вийшло, адже військовий, який сидів за кулеметом у гвинтокрилі відкрив вогонь у відповідь. Під час польоту також виникла і технічна проблема – літак почало сильно трясти.

Коловрат зазначив, що навіть поглядав вниз, щоб оцінити, як високо летять, щоб на випадок чогось випригнути. Однак, політ був успішним і, висадившись у Дніпрі, пілоти сказали, що вони всі "народилися у сорочках".

Що відомо про обмін військових: коротко

З усіх звільнених з полону військових є 95 оборонців "Азовсталі", зокрема 43 бійці знаменитого полку, який захищав Маріуполь із 2014 року. Серед них є 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилось 65 років, а наймолодшому – 19.

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

Володимир Зеленський повідомив, що в російському полоні перебувають ще понад 2 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з заводу "Азовсталь".

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