При этом Вооруженные Силы Украины продолжают активную борьбу с оккупантами. Какой была ночь на 30 марта в регионах, рассказывает 24 канал со ссылкой на Офис Президента.

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Какова ситуация в Мариуполе по состоянию на 30 марта

Мариуполь уже в течение 30 дней находится в осаде. Враг не останавливается и разрушает город, используя самые разнообразные виды вооружения.

В городе повреждено или полностью разрушено 90% жилых домов и инфраструктуры. Однако ситуация остается неизменной.

Мариуполь без изменений: блокада, уличные бои. В городе остается более 100 тысяч человек,

– говорится в сообщении.

Заметьте, российские войска отобрали жизни примерно у 5 тысяч мариупольцев, из них 210 – дети.

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