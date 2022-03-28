Такие жуткие данные сообщили в Мариупольском городском совете. При этом эти цифры – лишь приблизительные.
Ранее Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации из города
Город в течение 27 дней находится в осаде
Мариуполь уже 27 суток находится в осаде. В городе повреждены или полностью разрушены 90% жилых домов и инфраструктуры – в результате вражеских бомбардировок.
Ужасная статистика разрушений
- Жилые дома – повреждено 2340, из них разрушено – 1040.
- Частный сектор: поврежден – 61 200, разрушен – 27 200.
- Больницы: повреждены – 7, разрушены – 3.
- Поликлиники: повреждены – 3, разрушены – 1.
Жутко, но враг не оставил целым ни одного роддома. Повредил 7 вузов, полностью разрушил из них 3. Такая же участь в 57 школ, полностью из них уничтожены 28.
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