Такі моторошні дані повідомили у Маріупольській міській раді. При цьому ці цифри – лише приблизні.
Раніше Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про необхідність повної евакуації з міста
Місто протягом 27 днів перебуває в облозі
Маріуполь вже протягом 27 діб перебуває в облозі. Внаслідок ворожих бомбардувань у місті пошкоджено або повністю зруйновано 90% житлових будинків та інфраструктури.
Жахлива статистика руйнувань
- Житлові будинки – пошкоджено 2340, з них зруйновано – 1040.
- Приватний сектор: пошкоджено – 61 200, зруйновано – 27 200.
- Лікарні: пошкоджено – 7, зруйновано – 3.
- Поліклініки: пошкоджено – 3, зруйновано – 1.
Моторошно, але ворог не залишив цілим жодного пологового будинку. Пошкодив 7 ВНЗ, вщент зруйнував з них 3. Така ж доля у 57 шкіл, повністю з них знищені 28.
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