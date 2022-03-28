Маріуполю потрібна повна евакуація. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів мер міста Вадим Бойченко.
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У місті вже неможливо жити. У людей немає ні світла, ні тепла.
Достатньо багато людей перебуває у Маріуполі, точно за 100 тисяч людей. Близько 160 тисяч, за визнанням відомих людей, які мешкають у Маріуполі, в якому неможливо жити, бо немає взагалі нічого – ні світла, ні тепла,
– сказав Бойченко.
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