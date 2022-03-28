Президент України Володимир Зеленський заявив, що у півмільйонному Маріуполі 90% будівель вже немає, їх просто знищили.

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Інформаційна служба полку "Азов" показала нові світлина міста, яке було окрасою Донбасу.

Маріуполь сьогодні / фото полку "Азов"

Знімки доповнили щемливими словами:

Привіт. Я твій Маріуполь.

Ворог вибив мої скляні очі-вікна.

Бачиш мої почорнівші стіни? Він спалив моє тіло.

Він розбирає мене на шматки – цеглина за цеглиною, бо шукає мою душу. Моїх людей.

Я закриваю їх, як можу.

Кажуть, я фортеця.

І я тримаюся.

Тримаюся, поки за мене б'ються.

Я маю витримати.

Нагадаємо, раніше полк "Азов" звернувся до мешканців Маріуполя, яким вдалося виїхати з блокадного міста. Їх просять розповісти світу свою історію, щоб усі знали про злочини російських окупантів. Всі історії хочуть опублікувати та передати міжнародним організаціям, які розслідують злочини Росії в Україні.

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