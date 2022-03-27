Український президент поспілкувався з російськими опозиційними ЗМІ, повідомляє 24 канал. У Кремлі заборонили публікувати це інтерв'ю.

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Росіяни викрадають українських дітей

Зеленський пояснив, якою насправді є ситуація у Маріуполі. Він розповів, що місто заблоковане російськими військовими. Окупанти обстрілюють гуманітарні конвої, вбивають водіїв.

Глава держави додав, що Росія силою вивозить місцевих мешканців на свою територію. Раніше Сергій Тарута розповів, що у них відбирають документи й телефони. Зеленський б'є на сполох: адже окупанти викрадають і дітей.

Понад 2 тисячі дітей вивезли. Їхнє точне місце перебування – не відоме. Вони можуть бути як з батьками, так і без. Загалом це катастрофа,

– наголосив він.

"Це страшно. Вони тримають їх як душі обмінного фонду. Немає культурних слів — лише емоційні літери зараз вискакують, на жаль. Але ми з вами відверті", – додав український президент.

Як зазначила омбудсменка Людмила Денісова, Росія проводить масову депортацію населення окупованих територій. Мовиться щонайменше про 439 420 мирних жителів.

Зеленський пригрозив виходом з переговорів

Крім цього, глава дердави висловився й про перемовини з російською стороною, а також – про обмін полоненими. Він пояснив, що може унеможливити будь-які домовленості.

Я сказав: якщо вони крадуть дітей... Це все закінчиться тим, що не буде жодних переговорів, нічого не буде,

– попередив політик.

"Ми звідусіль повиходимо (з домовленостей – 24 канал). Ні про що не будемо з ними домовлятися. Ми нічого не закінчимо і нікого не обміняємо", – наголосив український президент.

Повне інтерв'ю Зеленського для російських ЗМІ: дивіться відео