На околицях б'ють танки. Евакуаційних коридорів все ще немає.
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Окупанти вивозять маріупольців до Росії
У Cхідному районі окупанти збирають людей, кажуть, що формують гумконвої, і вивозять людей у Таганрог. Там забирають у них документи. Зробили табір, де тримають чоловіків окремо, всіх інших – окремо.
Людей або у заручниках тримають, або потім їх далі будуть обмінювати, або переконуватимуть мобілізуватися в російську армію. Поки що цілі цих дій нам невідомі. З цими людьми наразі немає зв'язку, тому що телефони у цих людей також відбирають.
Російські війська знищують український Маріуполь / Фото пресслужби полку "Азов"
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Настрої в "Азові"
Вони (бійці "Азову" – 24 канал) чекають підсилення. Вони чекають деблокади. Чекають, що їм допоможуть зі зброєю. Вони готові боротись до останнього. Попри те, що до Маріуполя направили так звану військову еліту Росії, яких у кілька разів більше від наших військових, взяти місто вони все одно не можуть.
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