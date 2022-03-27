В окрестностях бьют танки. Эвакуационных коридоров все еще нет.

Читайте также Что даст Украине полноправное членство в ЕС: три основных пункта

Оккупанты вывозят мариупольцев в Россию

В Восточном районе оккупанты собирают людей, говорят, что формируют гумконвои, и вывозят людей в Таганрог. Там забирают у них документы. Сделали лагерь, где держат мужчин отдельно, всех остальных отдельно.

Людей либо в заложниках держат, либо потом их будут дальше обменивать, либо будут убеждать мобилизоваться в российскую армию. Пока цели этих действий нам неизвестны. С этими людьми пока нет связи, потому что телефоны у этих людей тоже отбирают.

Российские войска уничтожают украинский Мариуполь / Фото пресс-службы полка "Азов"

Важно Альтернатива НАТО: какие гарантии нужны Украине и кто может их предоставить

Настроения в "Азове"

Они (бойцы "Азова" – 24 канал) ждут усиления. Они ждут деблокады. Ожидается, что им помогут с оружием. Они готовы бороться до последнего. Несмотря на то, что в Мариуполь направили так называемую военную элиту России, которых в несколько раз больше наших военных, взять город они все равно не могут.

Всем нашим военным хочется жить и услышать команду, которая, безусловно, не будет публичной. Но даже если такой команды не будет, все они настроены биться до последнего. Решение о деблокаде должно принимать военное руководство. На высшем уровне.