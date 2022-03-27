Цією розповіддю поділилася в ефірі 24 каналу ведуча Катерина Соляр. За її словами, це реальна історія, яка дуже обурила росіян.

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Достойна відповідь

Як повідомила ведуча, 6-річну дівчинку та її маму насильно вивезли з Маріуполя в Челябінськ. Там їх оселили в якомусь санаторії.

Одного разу до них прийшла місцева жінка й стала розпитувати малечу, як вона, чи не страшно їй було. Маленька українка не розгубилась і відповіла, що все нормально.

"Ми зараз з мамою тут, а тато з дідом в Києві окупантів повбивають і вернемось додому", – заявила дівчинка.

Немає в Україні більше мирних людей

Ця історія почала ширитись поміж росіян і викликати обурення. Зокрема через те, що українці мали б бути мирними, а вони зовсім не такі.

"На що ви сподівались? Немає в нас більше мирних людей. У нас є ЗСУ, ТрО, добровольці – ті, хто захищають нашу землю, і ті, хто відпустив своїх близьких її захищати. Яких мирних жителів ви хочете?", – підсумувала Соляр.

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Соляр розповіла історію маленької українки, яка достойно відповіла росіянам: дивіться відео