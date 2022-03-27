Этим рассказом поделилась в эфире 24 канала ведущая Екатерина Соляр. По ее словам, это реальная история, которая очень возмутила россиян.

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Достойный ответ

Как сообщила ведущая, 6-летнюю девочку и ее маму насильственно вывезли из Мариуполя в Челябинск. Там их поселили в каком-то санатории.

Однажды к ним пришла местная женщина и стала расспрашивать малышку, как она, не страшно ли ей было. Маленькая украинка не растерялась и ответила, что все нормально, они сейчас с мамой здесь, а папа с дедом в Киеве оккупантов поубивают и они вернутся домой.

Нет в Украине больше мирных людей

Эта история начала распространяться среди россиян и вызвать негодование. В частности, потому, что украинцы должны быть мирными, а они совсем не такие.

"На что вы надеялись? Нет у нас больше мирных людей. У нас есть ВСУ, ТрО, добровольцы – те, кто защищают нашу землю, и те, кто отпустил своих близких ее защищать. Каких мирных жителей вы хотите?", – подытожила Соляр.

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Соляр рассказала историю маленькой украинки, которая достойно ответила россиянам: смотрите видео