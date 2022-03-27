Омбудсменка Денісова заявила, що масштаби примусового переміщення можна порівняти лише з депортацією, яку проводив Гітлер у час Другої світової війни. Росія цинічно та грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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Денісова нагадала про заборону примусового переселення або депортації людей з окупованої території. Омбудсменка заявила: міноборони Росії рапортує, що лише з Херсонщини вже вивезли 90 тисяч українців.

Російський генерал-полковник Михайло Мізінцев заявив, що лише за добу 26 лютого з тимчасово окупованих територій вивезли понад 19,6 тисячі мирних жителів. Серед них – 3 300 дітей.

Зауважте! Мізінцев – нелюд, який керує знищенням Маріуполя. У МВС України розповіли, що саме цей рашист віддав накази бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних мешканців.

Загалом рашистський військовий зазначає про вивезення 439 420 мирних жителів "з небезпечних районів України", з яких 91 673 – діти,

– наголосила Денісова.

Омбудсменка звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з закликом вжити всіх можливих заходів для сприяння у поверненні незаконно вивезених до Росії українців, а також – відкриття безпечних гуманітарних коридорів.

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