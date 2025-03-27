Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Одесского областного ТЦК и СП.

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Неизвестные в Одессе заблокировали автобус, перевозивший военнообязанных

В Одессе группа неизвестных лиц заблокировала автобус, перевозивший военнообязанных. Инцидент произошел в среду, 26 марта.

Это произошло во время выполнения служебных обязанностей представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Группа из примерно 10 человек заблокировала выезд автобуса с территории Сборного пункта Одесского областного ТЦК и СП. Один из военнообязанных, по предварительному сговору с гражданскими лицами, пытался покинуть транспортное средство через открытую дверь автобуса,

– рассказали детали в ТЦК.

В результате группа людей вмешалась в процесс и физически препятствовала представителям ТЦК и СП выполнять служебные обязанности, заблокировав возвращение военнообязанного в состав группы.

"Подчеркиваем, что соблюдение правил воинского учета и мобилизации является обязанностью каждого гражданина в соответствии с действующим законодательством Украины. Вмешательство в деятельность должностных лиц и препятствование выполнению ими служебных обязанностей является правонарушением и влечет за собой правовые последствия", – говорится в сообщении.

В ТЦК также отреагировали на информацию, распространяющуюся в сети о возможном применении силы представителями ТЦК и СП к гражданским лицам. Там указали, что согласно предварительным результатам анализа видеоматериалов с камер наблюдения, "противоправных действий со стороны военнослужащих, в частности с применением физической силы, не зафиксировано". Там подчеркнули, что меры физического принуждения не принимались.

"В то же время установлено, что ситуация сопровождалась активным физическим противостоянием со стороны неизвестных лиц и попытками помешать выполнению законных действий представителей ТЦК и СП", – резюмировали в ТЦК.

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Напомним, что недавно в полиции сообщали, что в Кременчуге местный житель произвел выстрел из травматического пистолета и ранил в ногу военнослужащего РТЦК. Полиция оружие изъяла. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.