Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис пресслужби Одеського обласного ТЦК та СП.

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Невідомі в Одесі заблокували автобус, що перевозив військовозобов’язаних

В Одесі група невідомих осіб заблокувала автобус, що перевозив військовозобов’язаних. Інцидент стався в середу, 26 березня.

Це відбулося під час виконання службових обов’язків представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Група з приблизно 10 осіб заблокувала виїзд автобуса з території Збірного пункту Одеського обласного ТЦК та СП. Один із військовозобов’язаних, за попередньою змовою з цивільними особами, намагався залишити транспортний засіб через відчинені двері автобуса,

– розповіли деталі в ТЦК.

Внаслідок цього група людей втрутилася в процес і фізично перешкоджала представникам ТЦК та СП виконувати службові обов’язки, заблокувавши повернення військовозобов’язаного до складу групи.

"Наголошуємо, що дотримання правил військового обліку та мобілізації є обов’язком кожного громадянина відповідно до чинного законодавства України. Втручання в діяльність посадових осіб та перешкоджання виконанню ними службових обов’язків є правопорушенням і тягне за собою правові наслідки", – ідеться в повідомленні.

В ТЦК також відреагували на інформацію, що поширюється в мережі щодо можливого застосування сили представниками ТЦК та СП до цивільних осіб. Там вказали, що відповідно до попередніх результатів аналізу відеоматеріалів з камер спостереження, "протиправних дій з боку військовослужбовців, зокрема із застосуванням фізичної сили, не зафіксовано". Там підкреслили, що заходи фізичного примусу не вживалися.

"Водночас встановлено, що ситуація супроводжувалася активним фізичним протистоянням з боку невідомих осіб і спробами перешкодити виконанню законних дій представників ТЦК та СП", – резюмували в ТЦК.

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Нагадаємо, що нещодавно в поліції повідомляли, що в Кременчуці місцевий мешканець здійснив постріл з травматичного пістолета та поранив у ногу військовослужбовця РТЦК. Поліція зброю вилучила. Слідчо-оперативна група з’ясовує обставини події.