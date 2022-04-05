Западные партнеры Украины продолжат давление на российских оккупантов. Зверства в Буче показали всему миру, что агрессор не понимает никаких аргументов, кроме силы.

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Торговая изоляция оккупантов

Как подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, анонсированные ЕС санкции, включающие блокировку оккупантам доступ к морским портам и автотранспортной системе – это практически торговая изоляция агрессора.

Уже в краткосрочной перспективе мы сможем наблюдать масштабное негативное влияние новых санкций на экономику России и Беларуси,

– заверил Кубраков.