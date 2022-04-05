Західні партнери України продовжать тиск на російських окупантів. Звірства в Бучі показали всьому світу, що агресор не розуміє жодних аргументів, окрім сили.

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Торгова ізоляція окупантів

Як підкреслив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, анонсовані ЄС санкції, які включають блокування окупантам доступ до морських портів та автотранспортної системи – це практично торгова ізоляція агресора.

Вже у короткостроковій перспективі ми зможемо спостерігати масштабний негативний вплив нових санкцій на економіку як Росії, так і Білорусі,

– запевнив Кубраков.

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