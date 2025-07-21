Об этом пишет экс-главред "Экономической правды" Сергей Лямец в колонке ИА "УНИАН", информирует 24 Канал.

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Со ссылкой на собственные источники в отрасли он предполагает, что ICU рискует потерять лицензии в Украине и Великобритании, а ее руководству грозит расследование в связи с использованием оффшорных структур и давлением на других кредиторов.

В частности, ICU, как сообщается, скупала долговые бумаги LPN, связанные с бывшим "Альфа-Банком", с большим дисконтом, после чего блокировала реструктуризацию, на которую уже согласились десятки влиятельных украинских семей. Компания инициировала замену международного агента BNY Mellon на GLAS – менее известного игрока, который работает с distressed-активами, что вызвало опасения относительно враждебного захвата процесса реструктуризации.

В документах британской компании FPP Asset Management LLP, которая контролировала некоторые облигации EMIS Finance B.V., ICU прямо упоминается как мажоритарный собственник. Примечательно, что FPP одновременно фигурировала в совместном SPAC-проекте с VTB Capital, а среди ее партнеров был Кирилл Зимарин – бывший CEO кипрского RCB Bank, входившего в группу ВТБ. Зимарин сейчас является владельцем финансовой компании Finstella.

По словам инсайдеров, ICU также участвовала в бизнесе Burger King Russia – вместе с ВТБ. Компания заявила о выходе после вторжения, но по состоянию на октябрь 2023 года, по данным BBC, до сих пор владела 35% российской франчайзи сети.

По мнению источников автора, в случае доказательства нарушений ICU грозят:

санкции со стороны ЕС и СНБО Украины,

потеря финансовых лицензий в Британии,

блокировка активов и репутационная катастрофа на фоне прозрачности рынка.

Как отмечают источники, британские регуляторы внимательно следят за поведением финансовых посредников. Если будет доказано, что ICU через FPP и GLAS создает инфраструктуру для давления на рынок и маскирует настоящих бенефициаров – компания может получить обвинения в нарушении профессиональной этики.

Сообщается, что в группу направлены запросы с рядом прямых вопросов. ICU пока не ответила на информационный запрос журналиста.