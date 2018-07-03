Блокировка сайтов без суда – это прямое наступление на демократию и свободу слова

Загид Краснов комментировал законопроект "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере", который позволит временно блокировать интернет-сайты без решения суда.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne заявил лидер "Гражданской силы".

"Надеюсь, что этот закон не будет принят, потому что это прямое наступление на демократию и свободу слова. Мы все хорошо помним диктаторские законы Януковича 16 января. Получается, то, что вчера нельзя было делать другим, нынешней власти делать можно? – сказал Загид Краснов. – Зачем этот закон приняли именно сейчас? Потому что выборы уже начались. И почему бы не иметь власти в своих руках оружие под названием "кнопка". Нажал на кнопку и отключил ресурс своего оппонента. В нужное время – например, за неделю до выборов, а там неделю в судах можно время потянуть. А найти повод для отключения – элементарно. У нас же сегодня как – если кто-то имеет другое мнение, отличное от мнения Банковой, это рука Кремля".

По словам Загида Краснова, у правоохранительных органов и сегодня есть достаточно инструментов, чтобы обеспечивать безопасность в киберпространстве.

"И год, и два назад, и сейчас в той же СБУ были и есть все возможности блокировать сайты, которые несут угрозу безопасности страны, опасные для общества. Пусть выявляют и закрывают через суды, как это делается в цивилизованных странах. Я думаю, реакция международного сообщества будет жесткой. У Европы есть свои ценности, и эти ценности не меняются в зависимости от того, кто принял тот или иной закон", – сказал Загид Краснов.

По его словам, сегодня главная задача власти – победить коррупцию и остановить обнищание людей.

"Я вообще считаю, что есть вопросы, которые у нас поднимаются несвоевременно. Вопрос языка, вопрос декоммунизации и т.д. – то есть те вопросы, которые не поднимают экономику, не решают вопросы, связанные с благосостоянием людей. Но именно об этом должна думать сегодня власть, а не применять приемчики вроде этого закона, чтобы отвлечь внимание народа от экономических проблем", – отметил Загид Краснов.