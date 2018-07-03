Блокування сайтів без суду – це прямий наступ на демократію і свободу слова

Загід Краснов коментував законопроект "Про протидію загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", який дозволить тимчасово блокувати інтернет-сайти без рішення суду.

Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne заявив лідер "Громадської сили".

"Сподіваюся, що це закон не буде прийнятий, тому що це прямий наступ на демократію і свободу слова. Ми всі добре пам'ятаємо диктаторські закони Януковича 16 січня. Виходить, те, що вчора не можна було робити іншим, нинішній владі робити можна? – сказав Загід Краснов. – Навіщо цей закон прийняли саме зараз? Тому що вибори вже почалися. І чому б не мати владі в своїх руках зброю під назвою "кнопка". Натиснув на кнопку і відключив ресурс свого опонента. В потрібний час – наприклад за тиждень до виборів, а там тиждень в судах можна час потягнути. А знайти привід для відключення – елементарно. У нас же сьогодні як – якщо хтось має іншу думку, відмінну від думки Банкової, це рука Кремля".

За словами Загіда Краснова, у правоохоронних органів і сьогодні є достатньо інструментів, щоб забезпечувати безпеку в кіберпросторі.

"І рік, і два назад, і зараз у тієї ж СБУ були і є всі можливості блокувати сайти, які несуть загрозу безпеці країни, небезпечні для суспільства. Нехай виявляють і закривають через суди, як це робиться в цивілізованих країнах. Я думаю, реакція міжнародної спільноти буде жорсткою. У Європи є свої цінності, і ці цінності не змінюються в залежності, хто прийняв той і чи інший закон", – сказав Загід Краснов.

За його словами, сьогодні головне завдання влади – перемогти корупцію і зупинити зубожіння людей.

"Я взагалі вважаю, що є питання, які у нас піднімаються несвоєчасно. Питання мови, питання декомунізації і т.д. – тобто ті питання, які не піднімають економіку, які не вирішують питання пов'язані з добробутом людей. Але саме про це має думати сьогодні влада, а не застосовувати прийомчики на кшталт цього закону, щоб відвернути увагу народу від економічних проблем", – зазначив Загід Краснов.