Первым на неприятный инцидент отреагировал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Впоследствии комментарий дал и спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, информирует 24 канал.

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Украинские представители требуют пояснений от ЕС

В своем твиттере Михаил Подоляк отметил , что решение о блокировке в России облачных сервисов действительно входило в 6 пакет санкций, который был утвержден 2 июня.

Сначала Совет ЕС объявляет о блокировании для России облачных сервисов Евросоюза в 6-м пакете санкций. Затем редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях,

– написал Подоляк.

Он подчеркнул, что никаких пояснений от официальных лиц Евросоюза не поступало. Советник руководителя ОП обратился к представителям ЕС с напоминанием, которые сейчас преследуют цели весь цивилизованный мир.

"Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", – подчеркнул Подоляк.

Похожим комментарием поделился спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. По его словам, Европейская сторона действительно публично сообщала о включении в шестой санкционный пакет запрета на предоставление облачных сервисов. Однако в конечное решение эти технологии не попали.

"Мы уже обратились к нашим европейским партнерам за разъяснениями", - отметил он.

Как и его коллега, Николенко подчеркнул, что позиция украинской стороны четкая: Евросоюз должен усиливать санкционное давление на Россию , чтобы цена за ее агрессию против Украины была максимально высокой.

Напомним, 10 марта пользователи из России упустили возможность оплатить работу облачного хранилища Google One. Тогда платежная система Google Pay приостановила работу для российских пользователей. Как отмечают профильные издания, выход из страны-агрессорки Google и Amazon привел к увеличению нагрузки на внутренние облачные хранилища. Как следствие, примерно через 2 месяца их виртуальные модели для хранения данных будут полностью переполнены.

Что предусматривает 6 пакет санкций: коротко

2 июня Евросоюз согласовал 6 пакет санкций против России . Официальное подтверждение появилось уже на следующие сутки – 3 июня. Среди прочего санкционный пакет предусматривает:

эмбарго на российскую нефть Из страны-агрессорки запретят транспортировать нефть морским путем, однако в России и дальше будет функционировать нефтепровод "Дружба";

Из страны-агрессорки запретят транспортировать нефть морским путем, однако в России и дальше будет функционировать нефтепровод "Дружба"; отключение от SWIFT трех крупных банков России – "Сбербанка", "Московского кредитного банка", а также "Российского Сельскохозяйственного банка";

трех крупных банков России – "Сбербанка", "Московского кредитного банка", а также "Российского Сельскохозяйственного банка"; прекращение трансляции пропагандистских каналов из сети речи;

из сети речи; персональные санкции на лиц и организации, которые могут повлиять на продолжение российской агрессии против Украины.

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