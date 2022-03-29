Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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По его словам, мобилизация в Одессе производится согласно законодательству. Соответственные резервы подтягиваются.

Сергей Братчук отметил, что все мужчины уже с 24 февраля должны были явиться в военкомат, чтобы стать на учет. Это помогло бы навести порядок в том, кого нужно привлечь к обороне в первую очередь.

Представитель Одесской ОВА отметил, что там очень индивидуально подходят к тому, кого оставлять в тылу. Потому что город должен жить, есть специалисты, необходимые для критической инфраструктуры.

Что касается практики вручения повесток на блокпостах, то решением главы Одесской ОВА Максима Марченко такая практика пока отменена на 100%. То есть на блокпостах вручать повестки не будут,

– заявил Братчук.

Представитель ОВА отметил, что вручение повестки не означает, что человека сразу отправят в подразделения ВСУ или теробороны. "У нас очереди желающих до сих пор не убавились. Все хотят защищать Одессу, но места нет", – ответил он.

Сергей Братчук добавил, что в Одессе изменился комендантский час, теперь он начинается в 21:00. "По моему мнению, мы на час стали ближе к победе", – говорит он.

Сергей Братчук о ситуации в Одессе и вручении повесток на блокпостах: