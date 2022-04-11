Bloomberg больше не будет выходить на русском

Агентство Bloomberg останавливает на неопределенный срок выпуск новостей на русском с понедельника, 11 апреля,

– говорится в сообщении.

Читайте также Первый пошел: Bloomberg сообщает о первом дефолте среди российских компаний

29 марта Bloomberg сообщил о приостановлении деятельности на территории России и Беларуси из-за развязанной Россией войны против Украины. А уже 4 марта Bloomberg News объявило, что команда журналистов в России прекращает свою работу.

По информации агентства, клиенты в России и Беларуси не будут иметь доступ к продуктам компании, но доступ к сайту Bloomberg.com сохранится.

Достойное внимания – Ночное обращение Зеленского за 10 апреля: смотрите видео