Bloomberg більше не виходитиме російською
Агентство Bloomberg зупиняє на невизначений термін випуск новин російською з понеділка, 11 квітня,
– йдеться у повідомленні.
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29 березня Bloomberg повідомив про зупинення діяльності на території Росії та Білорусі через розв'язану Росією війну проти України. А вже 4 березня Bloomberg News оголосило, що команда журналістів у Росії припиняє свою роботу.
За інформацією агентства, клієнти у Росії та Білорусі не матимуть доступу до продуктів компанії, але доступ до сайту Bloomberg.com збережеться.