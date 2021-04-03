Bloomberg 3 апреля обновил рейтинг самых богатых людей в мире. Возглавил его основатель Amazon Джефф Безос со 185 миллиардами долларов. Интересно, что в список попал только один украинец – Ринат Ахметов.

Основатель Space X Илон Маск с состоянием 171 миллиард долларов оказался на второй строчке.

Кстати Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров: кто его возглавляет

Список самых богатых: первая десятка

Джефф Безос – 185 миллиардов долларов; Илон Маск – 171 миллиард долларов; Билл Гейтс – 141 миллиард долларов; Бернард Арно – 126 миллиардов долларов; Марк Цукерберг – 113 миллиардов долларов; Уоррен Баффет – 98,3 миллиарда долларов; Ларри Пейдж – 97,8 миллиарда долларов; Сергей Брин – 94,5 миллиарда долларов; Стив Балмер – 87,6 миллиарда долларов; Ларри Эллисон – 85,6 миллиарда долларов.

Заметим, преимущественно у всех вышеперечисленных миллиардеров в последнее время выросли состояния. Уменьшились они только у Маска. Он потерял 1,4 миллиарда долларов.

К слову, почти все, кто попал в первую десятку – из США, только Арно – из Франции.

Где Ахметов

Украинский миллиардер попал на 298 строчку рейтинга. Ахметов 8,4 миллиарда долларов. В последнее время он потерял 160 миллионов долларов.