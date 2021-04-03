Bloomberg обновил рейтинг самых богатых: Ахметов – на 298 строчке
Bloomberg 3 апреля обновил рейтинг самых богатых людей в мире. Возглавил его основатель Amazon Джефф Безос со 185 миллиардами долларов. Интересно, что в список попал только один украинец – Ринат Ахметов.
Источник:Bloomberg
Основатель Space X Илон Маск с состоянием 171 миллиард долларов оказался на второй строчке.
Кстати Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров: кто его возглавляет
Список самых богатых: первая десятка
- Джефф Безос – 185 миллиардов долларов;
- Илон Маск – 171 миллиард долларов;
- Билл Гейтс – 141 миллиард долларов;
- Бернард Арно – 126 миллиардов долларов;
- Марк Цукерберг – 113 миллиардов долларов;
- Уоррен Баффет – 98,3 миллиарда долларов;
- Ларри Пейдж – 97,8 миллиарда долларов;
- Сергей Брин – 94,5 миллиарда долларов;
- Стив Балмер – 87,6 миллиарда долларов;
- Ларри Эллисон – 85,6 миллиарда долларов.
Заметим, преимущественно у всех вышеперечисленных миллиардеров в последнее время выросли состояния. Уменьшились они только у Маска. Он потерял 1,4 миллиарда долларов.
К слову, почти все, кто попал в первую десятку – из США, только Арно – из Франции.
Где Ахметов
Украинский миллиардер попал на 298 строчку рейтинга. Ахметов 8,4 миллиарда долларов. В последнее время он потерял 160 миллионов долларов.
Поделиться новостью