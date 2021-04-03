Bloomberg 3 квітня оновив рейтинг найбагатших людей у ​​світі. Очолив його засновник Amazon Джефф Безос із 185 мільярдами доларів. Цікаво, що у список потрапив лише один українець – Рінат Ахметов.

Засновник Space X Ілон Маск із статками 171 мільярд доларів опинився на другій сходинці.

До речі Forbes оновив рейтинг українських мільярдерів: хто його очолює

Список найбагатших: перша десятка

Джефф Безос – 185 мільярдів доларів; Ілон Маск – 171 мільярд доларів; Білл Гейтс – 141 мільярд доларів; Бернард Арно – 126 мільярдів доларів; Марк Цукерберг – 113 мільярдів доларів; Уоррен Баффет – 98,3 мільярда доларів; Ларрі Пейдж – 97,8 мільярда доларів; Сергій Брін – 94,5 мільярда доларів; Стів Балмер – 87,6 мільярда доларів; Ларрі Еллісон – 85,6 мільярда доларів.

Зауважимо, переважно у всіх вищеперелічених мільярдерів останнім часом зросли статки. Зменшились вони лише у Маска. Він втратив 1,4 мільярда доларів.

До слова, майже усі, хто потрапив в першу десятку – із США, лише Арно – з Франції.

Де Ахметов

Український мільярдер потрапив на 298 сходинку рейтингу. Ахметов має 8,4 мільярда доларів. Останнім часом він втратив 160 мільйонів доларів.