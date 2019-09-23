Bloomberg призвал закрыть доступ Коломойского к власти

Украинская политика – кривая дорожка, и новый президент Владимир Зеленский и его команда и глазом не моргнут, как окажутся запятнанными не меньше предшественников.

Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский.

Зеленский должен доказать, что не собирается злоупотреблять властью ради помощи дружкам и партнерам. Для начала следует перекрыть Коломойскому доступ и начать публичное расследование трудностей Гонтаревой,

– отметил он.

Бершидский также подчеркнул, что когда к власти приходят с платформой всеобъемлющих изменений, это накладывает определенные обязательства.

"Когда к власти приходишь с платформой всеобъемлющих изменений, это накладывает определенные обязательства. Коломойский – не тот, кто охотно начнет играть по новым правилам, и уже через одно это Зеленскому и его назначенцам следует быть настороже и избегать с ним всяческих контактов", – добавил обозреватель Bloomberg.