13:04
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Bloomberg призвал закрыть доступ Коломойского к власти

      94 Читати новину українською
      Коломойский
      Коломойский / 112.ua

      Украинская политика – кривая дорожка, и новый президент Владимир Зеленский и его команда и глазом не моргнут, как окажутся запятнанными не меньше предшественников.

      Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский.

      Зеленский должен доказать, что не собирается злоупотреблять властью ради помощи дружкам и партнерам. Для начала следует перекрыть Коломойскому доступ и начать публичное расследование трудностей Гонтаревой,
      – отметил он.

      Бершидский также подчеркнул, что когда к власти приходят с платформой всеобъемлющих изменений, это накладывает определенные обязательства.

      "Когда к власти приходишь с платформой всеобъемлющих изменений, это накладывает определенные обязательства. Коломойский – не тот, кто охотно начнет играть по новым правилам, и уже через одно это Зеленскому и его назначенцам следует быть настороже и избегать с ним всяческих контактов", – добавил обозреватель Bloomberg.

      blog_ava
      В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      сегодня
      8564
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Игорь Коломойский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции
      сегодня , 12:00 Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции
      Борис Немировський 139
      Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      сегодня , 11:00 Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      Тетяна Мартинюк 173
      Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      19 сентября , 09:30 Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      6
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сегодня , 10:01 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 4355
      Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      сегодня , 08:50 Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      Світові Медіа 2969
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук